بريطانيا تبدأ إجراءات إجلاء رعاياها من السودان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن أكد جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، أكد أن حكومة بلاده تنسق لإجلاء مواطنيها من السودان.

وقال «كليفرلي»، على تويتر، اليوم الثلاثاء: «تنسق حكومة المملكة المتحدة إجلاء الرعايا البريطانيين من السودان، مشيرًا إلى أن وزراته بدأت الاتصال بالرعايا مباشرة، وتحدد لهم مسارات لمغادرة البلاد، في إشارة إلى السودان.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الجاري، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السوداني.