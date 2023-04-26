حالات تؤدي للطرد في قانون الإيجار القديم.. اعرفها

يعد قانون الإيجار من أكثر القوانين التي تثير اهتمام فئة كبيرة من الشعب المصري، وهناك جدل كبير مثار حوله، فهو واحد من القوانين التي تمس فئة عريضة من المواطنين، كما أنه أحد القوانين التي تثير اهتمام مجلس النواب، حيث يعمل جاهدة على بحث الأمر للخروج بتعديلات تشريعية تكون مرضية لكل من الطرفين، المالك والمستأجر.

قانون الإيجار القديم

ويعمل قانون الإيجار القديم على تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، حيث حدد حقوق وواجبات كل من طرفي عقد الإيجار، وفي هذا الصدد، أوضح هاني صبري لبيب المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من ضمن الأمور التي حددها قانون الإيجار القديم وعمل على تنظيمها، هي الحالات التي تؤدي إلى طرد المستأجر من العين المؤجرة.

حيث قال: «يحرص قانون الإيجار القديم على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولقد نص في طياته على عدد من الحالات والتصرفات، التي في حال تحقيقها من قبل المستأجر، في هذه الحالة يكون مصيره الطرد من الشقة المؤجرة، وذلك وفقا لما ورد في نص القانون».

حالات الطرد في قانون الإيجار القديم

وأوضح الخبير القانوني أنه وفقا للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، الحالات الآتية تتسبب في طرد المستأجر، وهي:

- أن يقوم المستأجر بالعمل على هدم أو التسبب في تهدم العقار، وذلك في حالة أن يكون المبنى آيل للسقوط.

-أن يمتنع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار، في البداية لابد من إنذاره، وبعد الإنذار بـ15 يوما، إذا لم يسدد المستأجر قيمة الإيجار، في هذه الحالة يطرد من العين.

- أن يقوم المستأجر بالتنازل والاستغناء عنها نهائيا عن الشقة لشخص آخر، حتى لو كان هذا الشخص من أقاربه.

- أن يقوم بتغيير النشاط الذي تستعمل فيه الشقة المؤجرة، إلى نشاط آخر غير المُتفق عليه.

- أن يستعمل المؤجر، الشقة في نشاط من شأنه الضرر بالصحة العامة وذلك بموجب حكم قضائي.

الإضرار بسلامة المبنى

- أن يستعمل المستأجر الشقة بشكل يضر بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي.

- حالة ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين، أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.

- أن يقوم المستأجر باستعمال الشقة بشكل مربك للراحة العامة

- أن يحصل المستأجر على حكم بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.

- أن يتوفى المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه.

- أن يتم استعمال الشقة في أمور منافية للآداب، وذلك أيضا بموجب حكم قضائي نهائي.

تقديم مستند مزور

- حالة تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.

- غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.

- حالة اندلاع حريق فى العين المؤجرة وحدوث تلفيات.

- حالة استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله.

- حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.

- حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات – شقق - جاهزة للسكنى.