قانون الإيجار القديم يفرض زيادة ثانية على غير السكني.. اعرف موعد تطبيقها

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن رسميا منذ أمس الثلاثاء 7 مارس فيما يتعلق بزيادة قيمة الإيجار بنسبة 15%، وهو القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 مارس 2022 ونصت المادة الأخيرة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي يوم 7 مارس.

قانون الإيجار القديم.. نسبة الزيادة

وتعد الزيادة التي دخلت حيذ التنفيذ بدءا من أمس 7 مارس 2023 هي الثانية منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، حيث نصت تعديلات قانون الإيجار القديم على أن الزيادة الأولى وفقا للمادة الثالثة «اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية».

قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية

أما الزيادة الثانية فقد نصت عليها المادة الثالثة أيضا من قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وجاء في نصها: «ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%)

متى يتم إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير السكني

وتناولت المادة الرابعة من القانون موعد إخلاء المستأجر للمكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، وذلك بعد مرور 5 سنوات من إقرار القانون أي في 7 مارس 2027، «وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض» وفق ما نص عليه القانون.