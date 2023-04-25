مصري عائد من السودان لـ«إكسترا نيوز»: «ورانا مؤسسات قوية رجعتنا بلدنا»

التقت قناة «إكسترا نيوز» عددا من المواطنين المصريين العائدين من السودان، بمجرد هبوط طائرتين، قبل قليل، في مطار شرق القاهرة، في إطار عمليات إجلاء المصريين من السودان بسبب الاضطرابات هناك.

ووجه أحد المواطنين الشكر لجميع المصريين والمؤسسات المصرية، «بشكركم وبشكر كل فرد تعاملت معاه لحد موصت إلى أرض الوطن، وواثق إن ورايا مؤسسات قوية جدا وإنها هي اللي جابتني هنا، ودا اللي حسسني بالاطمئنان طول الطريق، وبشكر مصر والقيادة السياسية».

وأضاف: «فيه ناس ورا الكاميرا معرفهمش وشاكر الجميع على اللي عملوه معانا».

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت منذ قليل، أنه استمراراً لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، جرى اليوم، إجلاء 446 مواطناً بالسودان عبر الإجلاء البري، و189 آخرين إضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، بالتنسيق مع السلطات السودانية.