مصري عائد من السودان لـ«إكسترا نيوز»: «كنا واثقين إن الرئيس السيسي هيرجعنا مصر»

التقت قناة «إكسترا نيوز» عددا من المواطنين المصريين العائدين من السودان بمجرد هبوط طائرتين قبل قليل، في مطار شرق القاهرة، في إطار عمليات إجلاء المصريين من السودان بسبب الاضطرابات هناك.

وقال أحد المواطنين: «عمري مخفت أبدا، رغم إننا كنا في ضرب النار، ورغم إننا شفنا مشاهد تخوف، لكن كنا واثقين في القيادة السياسية وعارفين إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بيحافظ على ولاده، وبيجيبهم من أرض النار بكل سهولة».

وأضاف: «كنا عارفين إن إحنا راجعين وعمليات الإجلاء خطة تمت في يوم واحد».

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت منذ قليل، أنه استمرارا لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، جرى اليوم، إجلاء 446 مواطناً بالسودان عبر الإجلاء البري، و189 آخرين إضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، بالتنسيق مع السلطات السودانية.