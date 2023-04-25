مصري عائد من السودان لـ«إكسترا نيوز»: «ربنا يخلي الرئيس السيسي لمصر»

التقت قناة «إكسترا نيوز» عددا من المواطنين المصريين العائدين من السودان، بمجرد هبوط طائرتين، قبل قليل، في مطار شرق القاهرة، ضمن عمليات إجلاء المصريين من السودان بسبب الاضطرابات هناك.

ووجّه أحد المواطنين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي: «بقول للرئيس تحيا مصر وربنا يخليك لمصر كلها».

وأضاف: «المسؤولين عننا في البعثة بلغونا إننا لازم نتحرك من ودمدني الفجر ووصلنا بورتسودان، وكان في انتظارنا الطائرة المصرية لنقلنا لأرض الوطن».

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت منذ قليل، أنه استمرارا لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، جرى اليوم إجلاء 446 مواطنا بالسودان عبر الإجلاء البري، و189 آخرين، إضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، بالتنسيق مع السلطات السودانية.