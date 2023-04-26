ما هي أراضي طرح النهر التي حذرت الوحدات المحلية من غرقها؟.. تحدث كل عام

تعد أراضي طرح النهر هي الأراضي التي تقع في محيط نهر النيل في فرعي دمياط ورشيد والتي استغلها البعض بالمخالفة للبناء عليها أو زراعتها، ومع زيادة معدلات منسوب المياه تكون هذه المناطق والأراضي عرضه للغرق، ما قد يؤثر على سلامة المواطنين، خاصة مع التحذيرات التي أطلقتها عدد من الوحدات المحلية للمواطنين حفاظاً على سلامتهم.

ما هي أراضي طرح النهر التي تم تحذير المواطنين فيها؟

وتقع أراضي طرح النهر أقل من منسوب الأرض الطبيعة في المدن والقرى بمساحة كبيرة تصل إلى 4 أمتار، وتكون أعلى بشكل طفيف عن منسوب مسار النيل بأقل من نصف متر، وتكون هذه الأراضي عرضة للغرق مع ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل كل عام، ما جعل الجهات المختصة تحذر المواطنين.

أسباب تحذير المواطنين في أراضي طرح النهر

وقال المهندس حمدي شوقي مدير مديرية الري في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التحذيرات طبيعية وتتم كل عام في نفس الموعد، موضحا أن زيادة منسوب النيل سببه تصرفات المياه بجميع الترع والرياحات والنيل وفروعة استعدادا لموسم الزراعات الصيفية التي تبدأ خلال الفترة الحالية.

وأضاف مدير مديرية الري في المنوفية، أن التحذير للمواطنين هدفه حصاد المحاصيل المزروعة الآن في أراضي طرح النهر حفاظاً على المحصول وكذلك إخلاء المنازل حفاظا علي سلامة المواطنين، مؤكداً أن استخدام أراضي طرح النهر عادات خاطئة موروثة والتنبيه عليهم ضروري حفاظا عليهم ولمنع زراعة محاصيل جديدة في هذه المناطق.

الوحدات المحلية في المنوفية تحذر المواطنين والمزارعين

ومن جانبها، حذرت الوحدات المحلية في محافظة المنوفية، المواطنين المزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر نظرا لارتفاع منسوب المياه في فرعي دمياط ورشيد، حيث طالبت الوحدة المحلية المواطنين بإخلاء تلك الأراضي حفاظا على سلامتهم في ظل ارتفاع معدلات منسوب المياه.

وأوضح مصدر مسؤول بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ارتفاع منسوب المياه بفرعي نهر النيل رشيد ودمياط مما قد يؤدي إلى حدوث غمر لمعظم أراضي طرح النهر وكذلك للمباني المقامة على جوانب المجرى، محذرا من زراعة أي زراعات حالياً، وسرعة إخلاء منازلهم، حرصاً على سلامتهم.