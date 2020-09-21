عاجل.. تحذير من الاقتراب من منازل طرح النهر بسبب الفيضان المحتمل بالبحيرة

أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، محمد نعمة كجك، انعقاد غرفة عمليات الوحدة المحلية بإيتاي البارود، والوحدات المحلية للقرى الواقعة على فرع النيل، ورفع درجة الاستعداد القصوى للتدخل في حال وجود أي أحداث طارئة.

جاء ذلك، خلال جولات ميدانية بالقرى الواقعة على فرع النيل بإيتاي البارود، وتفقد خلالها المباني المخالفة الواقعة على طرح النهر بقرى المركز، تزامنا مع احتمالية زيادة منسوب مياه فرع رشيد.

وأهاب رئيس المدينة بضرورة الابتعاد عن المنازل والمباني والأراضي المجاورة لفرع النيل، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ الفوري في حال وجود أي حالات طارئة.

كما تفقدت لجان برئاسة عوض الشهاوي سكرتير رئيس المدينة، وخالد الحناوي نائب رئيس المدينة، على قرى إشليمة، موردة إشليمة، نكلا العنب، والوقوف على إخلاء المباني سواء حظائر أو منازل أو مخازن، وأي تشوينات زراعية على أراضي طرح النيل، حفاظا عليها من التلف وحفاظا على أرواح المواطنين في حالة زيادة منسوب مياه النيل.

وتفقد رئيس المدينة يرافقه، أحمد شحاته، نائب رئيس المدينة، قرى وجزيرة الضهرية، والوقوف على إخلاء المنازل وإخلاء التشوينات الزراعية المجاورة لأراضي طرح النيل.

وكانت محافظة البحيرة، أعلنت أمس الأحد، استعداداها لمواجهة فيضان محتمل لنهر النيل، قد يتسبب في غرق أراضي طرح النهر الموجودة بالمدن الواقعة على فرع رشيد، وحذرت المعتدين على أراضي الدولة، من احتمالات غمر المياه لمنازلهم وحظائر الماشية ومخازن المحاصيل وأقفاص المزارع السمكية، ووجهت بسرعة إخلاء كافة المنشآت المخالفة المقامة على طرح النهر في 6 مدن ومراكز بالمحافظة.

أتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تزامنا مع احتمالية زيادة منسوب مياه فرع رشيد.