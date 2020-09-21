البحيرة: تحذير وزارة الري جاء للمتعدين على أراضي طرح النهر بالمحافظة

أكد المهندس حازم الأشموني، سكرتير عام محافظة البحيرة، أن بيان وزارة الري لتحذير المواطنين، خاص بأراضي طرح النهر، وهي أراضي معتدى عليها من بعض المواطنين من خلال استغلالها بشكل مخالف في الزراعة، حينما يرتفع منسوب المياه، يتم غمر تلك الأراضي، لأنها جزء من مجرى نهر النيل وليست مملوكة لأي شخص.

وأضاف "الأشموني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن القيادة السياسية المصرية دائما هناك مراعاة لمصلحة المواطن والحفاظ عليه حتى لو هو في وضع غير قانوني، حيث تم الاجتماع برؤوساء المدن من أجل التوجيه للمواطنين المستغلين لتلك الأراضي، للحفاظ على حياتهم.

وجدد قطاع حماية نهر النيل، بوزارة الموارد المائية والرى، تحذيراته للمتعدين على النهر من ارتفاع منسوب النيل، وأخطار كافة العمد والمشايخ فى 265 قرية و47 مركز شرطة و39 ادارة زراعية ووحدة محلية و15 إدارة أملاك بالمحافظات المطلة على فرعى نهر النيل فى رشيد ودمياط ورئيس هيئة التعمير والمحافظين، بارتفاع منسوب النهر خلال هذه الفترة.

وتم إرسال نشرات لغرف عمليات الإدارات المركزية والاتصال لكل الأجهزة الأمنية، وسكرتير العموم فى 8 محافظات، ووكلاء وزارة الزراعة، لاتخاذ اللازم من الأجهزة التى تم إخطارها للإحاطة بالموقف كاملا، وإنذار وإخطار كل المواطنين، وواضعو اليد على أراضي طرح النهر، والقائمين بالزراعة والمعتدين بالردم والبناء على تلك الأراضي، لكل القرى النيلية لفرعي رشيد ودمياط، لتوخى الحذر.

ولفت إلى تجنب زراعة أى محاصيل خلال الفترة الحالية أو المقبلة، وإزالة التعديات المتخذ بشأنها إجراءات قانونية على تلك الأراضى، التى تمثل جزء من القطاع المائى، التى انحسرت عنها المياه فى بعض أوقات انخفاض المناسيب، وأخذ التدابير من جراء التصرفات الزائدة لزوم الموازنات التأمينية، التى سيتم تنفيذها خلال الفترة الحالية والقادمة وما يتبعه ذلك من ارتفاع فى مناسيب المياه، ما قد يؤدى إلى غمر تلك الأراضي.