مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني: نستمع لكل الأطروحات ولن نقصي أحدا

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني، إنه عند بدء جلسات لجنة الأحزاب السياسية سوف نستمع الى كافة الرؤي والاطروحات التى ستعرضها الأحزاب السياسية وفقا لاجندة عمل منضبطة بحثا عن المساحات المشتركة بين الأحزاب السياسية بهدف الوصول إلى مخرجات تانى من المقدمات والرؤى المختلفة من كافة الاتجاهات أيا كانت مرجعيتها السياسية.

لن نقصي رأيا سوف نستمع إلى الجميع

واكد الطماوى أنه فور الوصول الى المساحات المشتركة سنقوم رفعها الى مجلس أمناء الحوار وهو بدوره سيقوم برفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى مباشرة وحال تضمنها حلولا تشريعية سيتم ارسالها الى السلطة التشريعية ، أما إذا كانت تحتاج الى إجراءات تنفيذية سوف يرسلها الرئيس للحكومة للتنفيذ، وأضاف: «لن نقصي رأيا سوف نستمع الى الجميع».

لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني

وأضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى يستهدف تحديد اولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، لافتا الى أنه على مدار عام كامل كان هناك اجراءات لابد من اتخاذها ومراعاتها وتقريب المسافات وتحديد المساحات المشتركة فى الحوار وكيفية ادارتها وتم وضع لائحة تحكم عمله من خلال المحاور الثلاث الخاصة به وهي المحور السياسي والاقتصادى والاجتماعى وتحديد النقاط التى تختص بها كل لجنة داخل المحاور الثلاث وبالتالى كان لابد من اتباع هذه الخطوات.

وتابع قائلا: اتباع هذه الخطوات ضرورة لخروج توصيات مثمرة ومفيدة ودعوة الرئيس السيسى واضحة لكافة القوى والأحزاب السياسية بهدف تحديد أولويات العمل الوطنى.