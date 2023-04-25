ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني ستكون مذاعة واجتماع الغد لاستكمال التجهيزات

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني ستكون مذاعة، مؤكدًا أن اجتماع الغد هو لاستكمال التجهيزات النهائية لبدء الحوار الوطني، والمقرر انطلاقه يوم 3 مايو المقبل، موضحًا أن الجهود التنظيمية للحوار ضخمة وتضم 113 قضية والجلسات فيها ستكون طوال الأسبوع بالتوازي.

المهم في الحوار هو تبادل الأفكار والأراء والمقترحات

وأضاف «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تغطية خاصة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، الذي يُعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المهم في الحوار هو تبادل الأفكار والأراء والمقترحات وكل ما يرفع من آراء أو قضايا مجلس الأمناء سيصوت عليها، و تم دعوة الكيانات والمجتمع الأهلي والأحزاب وكان هناك حوارات عقدت على مستوى الجمهورية.

رشوان يرد على الانتقادات حول طول فترة الإعداد للحوار

كما رد المنسق العام للحوار الوطني على الانتقادات حول طول فترة الإعداد للحوار، إذ ذكر أن الفترة الماضية ليست في التجهيزات فقط ولكن في الحوار نفسه وكانت هناك جذور مقطوعة بين أطراف المجتمع السياسي والمجتمع بشكل عام وتم فتحها بنسبة 100%، وكان هناك حوارات تجري مع الأطياف السياسية المختلفة والجهات في الدولة.

وتابع: «الحوار هو حالة وليست جلسة تبدأ وجلسة تنتهي كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه أصبح أولوية»