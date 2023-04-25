«الشعب الجمهوري»: الحوار الوطني فرصة ذهبية لحل مشكلات المجتمع

أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب على أن الحوار الوطني فرصة ذهبية لوضع خارطة إصلاح جذرية لجميع قضايا المجتمع.

حزب الشعب الجمهوري

وأوضح اللواء صلاح أبوهميلة في تصريحاته لـ«الوطن» أن نجاح الحوار يتوقف على الخروج من جلساته بتوصيات توافقية من جميع القوى الوطنية المشاركة به والتي من شأنها حل كافة المشكلات المجتمعية التي تمس المواطن البسيط بشكل مباشر.

الحوار الوطني

وبسؤاله عن استعدادات الحزب لجلسات الحوار الوطني المقرر انعقادها مطلع شهر مايو المقبل، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: «كنا أول الأحزاب السياسية المؤيدة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد حوار الوطني وحرصنا على تدعيمه سياسيا على مدار الفترة والماضية إضافة إلى أننا قمنا بتشكيل لجان متخصصة داخل الحزب تتكون من خبراء ومتخصصين في كافة المجالات وتوصنا إلى توصيات شاملة لمحاور الحوار الوطني السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني صرح بأن مجلس أمناء الحوار سيجتمع غدا الأربعاء ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه 3 مايو المقبل.