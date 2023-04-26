النيران تلتهم حوشين بمنزلين بدار السلام في سوهاج

شهدت قرية الخيام التابعة لدائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، نشوب حريق في حوشين بسبب ماس كهربائي، وتم الدفع بسيارتين إطفاء وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج يفيد بنشوب حريق في حوشين بمنزلين.

الدفع بعدد سيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق

وتبيّن أن الحريق وقع في الحوش ملك «محمد ا م ع»، البالغ من العمر 58 عاماً وهو مدير مدرس، وامتد الحريق إلى حوش مجاور يعود ملكيته للسائق «محمود ر م ع»، البالغ من العمر 40 عاماً، وقد تم الدفع بعدد سيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، ولم يتم تسجيل أي إصابات.

حدوث ماس كهربائي في التوصيلات العشوائية

وأفاد كل من «محمد ا م ع» و«محمود ر م ع» بأن الحريق نجم عن حدوث ماس كهربائي في التوصيلات العشوائية بحوش الأول، وقد تم التحقيق في الحادث من قبل الجهات المختصة.