السيطرة على حريق هائل في أرض زراعية وماكينة لحصاد القمح بالغربية

شب حريق هائل داخل أرض زراعية وماكينة حصاد محصول القمح، على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي، بالقرب من قرية سبرباي التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية بمركز ومدينة طنطا، بلاغاً من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل داخل أرض زراعية، وماكينة حصاد محصول القمح، وتصاعد كثيف للدخان داخل إحدى الأراضي الزراعية على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي، بالقرب من قرية سبرباي.

الدفع بسياراتي إطفاء

هرعت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، اندلاع حريق داخل أرض زراعية وماكينة حصاد محصول القمح على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي بالقرب من قرية سبرباي، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى باقي محصول القمح والأراضي الزراعية المجاورة، بعد الدفع بسياراتي إطفاء.

وتبين أن النيران أتت على كميات كبيرة من محصول القمح بمساحة 3 قراريط، وماكينة الحصاد، بسبب ماس كهربائي بها، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمت عملية التبريد خشية اندلاع النيران مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.