يسعى فريق الزمالك لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط على حساب فريق سيراميكا كيلوباترا صاحب المركز العاشر في الدوري برصيد 30 نقطة، في المباراة التي تُقام بينهما الليلة، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز، ويمكن معرفة موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة، عبر السطور التالية.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا والقنوات الناقلة

وفي السطور التالية، تستعرض الوطن، موعد مباراة الزمالك وسيراميكا والقنوات الناقلة، وتقام المباراة على أرض ستاد القاهرة في تمام الساعة 8 مساء، وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة عبر تردد 1186، معدل الترميز: 27500، رأسي.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويأتي ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1- الأهلي 53 نقطة.

2- فيوتشر 49 نقطة.

3- بيراميدز 46 نقطة.

4- الزمالك 40 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 40 نقطة.

6- المقاولون العرب 36 نقطة.

7 - فاركو 35 نقطة.

8 - المصري البورسعيدي 35 نقطة.

9- إنبي 32 نقطة.

10- سموحة 31 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا 30 نقطة.

12- غزل المحلة 30 نقطة.

13- أسوان 28 نقطة.

14- الإسماعيلي 26 نقطة.

15- البنك الأهلي 23 نقطة.

16- الداخلية 22 نقطة.

17- طلائع الجيش 18 نقطة.

18- حرس الحدود 16 نقطة.