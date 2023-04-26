رأس شيطان قبلة السياح للاستمتاع بإجازة صيف هادئة في جنوب سيناء

تمتاز محافظة جنوب سيناء، بوجود مناطق ومدن سياحية فريدة، أبرزها في منطقة نويبع طابا «رأس شيطان»، التي تتميز بصغر مساحتها لكنها تستقبل آلاف السياح للاستمتاع بالإجازة في هدوء وصفاء وسكينة.

«رأس شيطان»، أُطلق عليها هذا الاسم لأنها تقع بين شاطئين، وجرى تغيير الكلمة لتصبح شيطان، ومساحة المنطقة لا تتعدى 3 كيلومترات، لكنها تمتد على طول 30 كيلومترًا بين مدينة نويبع ومدينة طابا.

مخيمات رأس شيطان

يقول اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة نويبع، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ منطقة رأس شيطان ذات شهره عالمية، وتستقبل سنويًا آلاف السياح من مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية، مشيراً إلى أنّ المنطقة تتميز بوجود المخيمات التي تنتشر على ساحل خليج العقبة، وهي أماكن بدائية يقيم فيها السياح.

وأشار إلى أن كل المخيمات الموجودة في منطقة رأس شيطان، تطل على خليج العقبة مباشرة فهي شريط ساحلي يضيق ويتسع من منطقة إلى أخرى، وتصلح لممارسة أنشطة بحرية مثل السباحة، الغوص، سنور كلينج.

10 أسباب لقضاء إجازة الصيف في رأس شيطان

１- أسعار الإقامة في المخيمات أرخص من الفنادق.

２- سهولة الوصول إلى المخيمات من القاهرة وباقي المحافظات.

３- كل المخيمات تطل على سواحل خليج العقبة مباشرة.

４- الطقس المعتدل صيفًا وشتاءً.

５- نقاء الهواء فهي بدون أي مظهر من مظاهر التلوث.

６- تتميز بالهدوء والبعد عن صخب المدينة.

７- يمكن للسياح مشاهدة شروق وغروب الشمس من داخل المخيمات.

８- تستطيع زيارة وادي الوشواش خلال الإجازة في رأس شيطان لأنه مواجهًا لها.

９- منطقة الكانيون الملون التي يجذب آلاف السياح.

１０- مخيمات رأس شيطان تشبه الحياة البدائية والعودة إلى الطبيعة.