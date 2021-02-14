«رأس شيطان».. أهم مواقع الغطس بجنوب سيناء ويعشقها السياح

قال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية بجنوب سيناء، إن منطقة رأس شيطان من أهم مواقع الغطس بمحافظة جنوب سيناء، وتقع بين مدينتي نويبع وطابا، ويتوافد إليها آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم، على الرغم من بساطة المنطقة، وكونها لا تتعدى أكثر من كونها مخيم بدوي على الشاطئ.

وأضاف أن جزيرة رأس شيطان تطل على خليج العقبة، وهي عبارة عن مخيم بدوي يطل على الشاطئ، وتكثر بها الشعاب المرجانية الصلبة، والأخطبوط وأسماك الجروبر القمرية وشقائق النعمان بمختلف أشكالها وألوانها من الأحمر والأرجواني و الأخضر، ومن هنا حصلت على الألقاب الساحرة والتشبيهات المبدعة، لظهور المياه محتضنة الجبال المغمورة بها في مشهد رباني غاية في الروعة والجمال.

وأكد رئيس شعبة السياحة والفنادق، أن منطقة رأس شيطان كانت مجهولة لكثير من المصريين حتى فترة قريبة، وكانت السياحة بها أجنبية الطابع إلى حد كبير، وأكثرها من الأوروبيين والروس، واسم المكان الأصلي هو رأس الشطآن، ولكن نظرًا لأن رواد المكان كانوا من الأجانب، فكان يصعب عليهم نطقه، فتحول الاسم مع الوقت إلى «رأس شيطان»، وتعد من أهم مواقع الغطس بجنوب سيناء.

ويطلق عليها أيضًا «جنة على أرض مصر» و«شاطئ السحر على أرض الفيروز»، وتتميز بطرازها البدوي، وجمالها الساحر الخلاب، وتشتهر بسياحة الغطس لمشاهدة الشعوب المرجانية.

وأوضح أن الإقامة في منطقة رأس شيطان «تكون عبارة عن تخييم في أكواخ من القش وجريد النخيل، ذو أرضية من الرمال السيناوية الناعمة، وجميعها تطل على شاطئ البحر، ليستمتع السائح أو الزائر بسحر الطبيعة، ويبدأ السائح يومه بممارسة مجموعة من النشاطات الرياضية كالسباحة والغطس، ومشاهدة شروق الشمس وغروبها والتحديق ليلاً في النجوم الساطعة.

وتابع رئيس غرفة السياحة، أن الأجانب يحرصون على زيارة المنطقة للتمتع بسحر الطبيعة الخلابة، والأنشطة الترفيهية، مثل تسلق التلال الصخرية خارج المخيم، أو القيام رحلة بحرية بمركب صغير لاستكشاف جمال المكان.