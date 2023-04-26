مواعيد عمل البنوك بعد انتهاء إجازة «الـ6 أيام»

تستأنف البنوك الحكومية والخاصة في مصر، عملها اليوم، بعد إجازة استمرت لمدة 6 أيام، وبدأت منذ الخميس الماضي، وحتى اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء.

وفي السطور التالية، نعرض مواعيد عمل البنوك يوميا بعد استئناف العمل بها صباح اليوم الأربعاء، وفق ما كشفه البنك المركزي في بيان له.

مواعيد عمل البنوك

وتكون مواعيد عمل البنوك يوميا من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

وفي سياق متصل، يهتم الناس في تلك الفترة بشراء الشهادات خاصة مع استئناف العمل بالبنوك، لذا نعرض فيما يلي أبرز 10 شهادات ادخارية تبدأ قيمتها الشرائية بـ1000 جنيه.

1- شهادة الـ19% من البنك الأهلي المصري بفائدة ثابتة.

2- شهادة الـ22% من البنك الأهلي المصري بفائدة تناقصية لمدة 3 سنوات.

3- شهادة الـ19% من بنك مصر بفائدة ثابتة.

4- شهادة الـ22% من بنك مصر بفائدة تناقصة لمدة 3 سنوات.

5- شهادة الـ19% من بنك القاهرة بعائد شهري ثابت.

6- شهادة الـ22% من بنك القاهرة بعائد شهري ثابت.

7- شهادة بعائدين لمدة 3 سنوات من البنك الزراعي المصري، الأولى 19% شهريًا والثانية 19.5% سنويًا.

8- شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الدوري الثابت 19% من بنك قناة السويس؛ ويتم اختيار نظام دفع العائد بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

9- شهادة ذات العائد 19% المتغير بدورية صرف شهرية لمدة 3 سنوات من بنك البركة.

10- شهادة النخبة الادخارية بعائد 19% تحت التسوية من المصرف المتحد، مدتها 3 سنوات.