زيادة أوقات العمل في البنوك لـ8 ساعات اعتبارًا من الغد.. اعرف المواعيد

تستأنف البنوك العاملة في السوق المحلية، اعتبارا من يوم غدٍ الأربعاء، النشاط المصرفي، بعد أطول عطلة رسمية منذ بداية العام.

البنوك تفتح أبوابها من 8.30

من المقرر أن تفتح البنوك أبوابها لاستقبال العملاء، اعتبارا من الساعة 8.30 صباحا حتى 3.30 عصراً، بمعدل 8 ساعات عمل، بعد انتهاء سريان قرار خفض ساعات العمل لـ4 ساعات خلال شهر رمضان.

كان البنك المركزي المصري، قرر خفض ساعات العمل خلال شهر رمضان داخل البنوك، ليصبح النشاط المصرفي متاحاً من 9.30 صباحاً لـ1.30 ظهراً.

أطول عطلة في البنوك منذ بداية العام

وعطَّل «المركزي» العمل في البنوك اعتبارا من الخميس الماضي، حتى اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

تعطيل العمل في البنوك يوم آخر

من المتوقع أن يصدر البنك المركزي، قراراً بتعطيل العمل في البنوك في وقت لاحق، الأسبوع المقبل، بمناسبة عيد العمال.