لو مستعجل.. تعرف على طريقة شراء الشهادات الادخارية أثناء إجازة البنوك

في بعض الأحيان لا يرغب الكثير من عملاء البنوك في انتظار مدة انتهاء إجازة البنوك والعودة إلى العمل، خاصة في أوقات الإجازات الأسبوعية لأماكن العمل، والتي تأتي مع إجازة البنوك الأسبوعبة، فيصبح من الضروري أخذ إجازة خاصة للذهاب إلى البنك، وهو ما يمكن أن يكون غير متاح في وقت ما.

تسهيل شراء الشهادات الادخارية خلال الإجازات

ولذلك تتيح البنوك لعملائها إمكانية إجراء العديد من التعاملات البنكية من خلال المواقع الإلكترونية التابعة لها، ومن أبرز هذه الخدمات هي شراء الشهادات الادخارية، حيث يمكن شراء الشهادات أونلاين عبر خدمة الإنترنت أو الموبايل البنكي، للتسهيل على العملاء ربط الشهادات خلال أيام الأجازات، دون الحاجة للذهاب للفرع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية خطوات شراء شهادات الادخار أونلاين عبر الإنترنت والموبايل البنكي:

خطوات شراء الشهادات دون الذهاب إلى البنك

1- الدخول إلى الصفحة الرئيسية لتطبيق الموبايل أو الانترنت البنكي، واختيار إصدار الشهادات.

2- إدخال رقم الحساب البنكي المراد خصم قيمة شراء الشهادة، واختار نوع الشهادة المراد شراؤها.

3- ضع قيمة المبلغ المراد شراء الشهادة به.

4- بعد الانتهاء من كتابة المبلغ المراد، اضغط على متابعة لمعرفة المعلومات عن الشهادة، ومعدل الفائدة، ونوع صرف العائد والمبلغ الذي قام العميل بإدخاله لشراء الشهادة، ثم اضغط على تأكيد.

وعقب ذلك سيرسل لك البنك رسائل تأكيد لشراء الشهادة.