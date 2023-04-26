«التعليم العالي»: تعيين عبير الشاطر مشرفا عاما على بنك المعرفة المصري

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1173 لسنة 2023، بشأن تعيين الدكتورة عبير الشاطر، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون الفنية، مشرفًا عامًا على بنك المعرفة المصري، إضافة إلى عملها، وذلك لمدة عام، وتعيين الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات والشؤون الاقتصادية، أمينًا عامًا لبنك المعرفة المصري، إضافة إلى عمله، وذلك لمدة عام.

شغلت العديد من المناصب العلمية والإدارية

يذكر أنّ الدكتورة عبير الشاطر أستاذ بهندسة عين شمس، حصلت على درجة الدكتوراه من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وحاضرت في العديد من الجامعات المحلية والدولية، كما أشرفت على العديد من الرسائل العلمية بمصر والخارج.

وشغلت الشاطر، العديد من المناصب العلمية والإدارية منها مستشار لنائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخبير بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما شغلت منصب سفير علمي لمصر بإحدى منظمات التخطيط الإقليمي في المملكة المتحدة، ومراجع بهيئة ضمان الجودة والاعتماد، ونائب لمدير وحدة الجودة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ومراجع دولي، ونائب لرئيس تحرير ومحرر في العديد من المجلات العلمية الدولية، كما حصلت على العديد من الجوائز في النشر والتحكيم العلمي وتصميم الساحات العامة.

وساهمت في تأليف وتحرير العديد من الكتب العلمية المحكمة في مجال التصميم الحضري والصادرة عن دور نشر دولية، وقد تجاوزت أبحاثها العلمية أكثر من 140 بحثا علميا مُحكما في كُبرى دور النشر الدولية بمُفردها بالمشاركة مع باحثين محليين ودوليين، كما تولت رئاسة وتحكيم العديد من المشروعات البحثية المُمولة، ولديها خِبرة واسعة في إعداد التقارير الفنية والمُخططات الإرشادية والمشروعات البحثية في مجال التصميم الحضري وسياسات التعليم العالي والبحث العلمي.

الدكتور محمد الشرقاوي أمينًا عامًا لبنك المعرفة المصري

وحصل الدكتور محمد الشرقاوي، على درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة البريطانية، كما حصل على عضوية الجمعية الأمريكية للتمويل وجمعية المحاسبة والتمويل البريطانية، وحاضر في الجامعات البريطانية، ومنها «استراثكلايد، إدنبرة، وكوفنتري»، كما شغل عدة مناصب منها، معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتمويل، والمدير التنفيذي لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، ورئيس وحدة حل مشاكل المُستثمرين بالوزارة، كما أنّه عضو اللجنة الدائمة لدراسة وفرز المُقترحات والأفكار الهادفة لدعم أداء الاقتصاد، ومتابعة مقترحات المؤتمر الإقتصادي، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية بمصر.

وشارك الشرقاوي، في إعداد الخطط الاستثمارية للوزارة، وأشرف على دراسات جدوى الجامعات الأهلية الجديدة، إضافة إلى المشاركة في مفاوضات وإبرام عقود الاتفاقيات الدولية مع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن مشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية وورش العمل حول التمويل والاستثمار.