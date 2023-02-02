«التعليم العالي» تعلن نتائج فعاليات أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تنظيم فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، الذي نظمه معهد إعداد القادة بالوزارة بالتعاون مع جامعة الجلالة، خلال الفترة من 27 يناير حتى 1 فبراير 2023، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الفعاليات يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لأبنائها الشباب، وتسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية والشخصية.

وأوضح حرص الوزارة على دعم الأنشطة الطلابية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز بناء الشخصية المُتكاملة للطالب، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية تساهم في بناء شخصية الطلاب السوية، واستغلال طاقاتهم وحماسهم في أنشطة تفيدهم وتفيد مجتمعهم، بعيدًا عن الأفكار الهدامة وغير السوية، وتساعد على اكتشاف مواهبهم ومهاراتهم في مختلف مجالات النشاط الطلابي العلمي والبحثي والرياضي والفني والأدبي، والعمل على صقلها، بحيث تصبح الجامعات والمعاهد مصانع تمد مختلف مجالات الإبداع بمواهب وأبطال من شأنهم رفع اسم مصر عاليًا في مجالات التنافس الشبابي إقليميًا ودوليًا.

فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية

وتضمنت فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية الذي افتتحه الوزير، طابور عرض للجامعات المشاركة، وحفلاً غنائيًّا قدمه طلاب كورال كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وتنوع الأنشطة ما بين أنشطة رياضية «كرة قدم، خماسية، تنس طاولة، تنس أرضي»، وأنشطة ثقافية من خلال دوري المعلومات، وأنشطة اجتماعية «مسابقة الشطرنج، مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية»، وأنشطة فنية «مسابقات الموسيقى، ومسابقات الفنون التشكيلية»، وأنشطة علمية وتكنولوجية، وكذلك تنظيم لقاء للطلاب مع شخصية الأسبوع؛ للتحاور معه، ضمن مبادرة «ساند»، وإقامة مسرح المنوعات والذي تضمن العديد من الفقرات، وكذلك رحلة إلى مدينة الجلالة، واختتمت فعاليات الأسبوع بحفل فني قدمته فرقة الفنون الشعبية من طلاب جامعة قناة السويس وظهر في العرض الثقافة التراثية لمنطقة السويس من خلال تابلوهات فنية عن الفولكلور الشعبي والحديث والمُعاصر، وتم تكريم الطلاب المُشاركين خلال هذا الأسبوع بتسليمهم شهادات التكريم.

وجاءت نتائج التنس الأرضي طلاب كالتالي: «جامعة الجلالة في المركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب جامعة جنوب الوادي الأهلية، والمركز الثالث من نصيب جامعة المنصورة الأهلية»، بينما جاءت نتائج تنس الأرضي طالبات كالتالي: «في المركز الأول جامعة أسيوط الأهلية، ثم جامعة القاهرة الجديدة ثانيًا، ثم جامعة بنها الأهلية ثالثًا».

نتائج الشطرنج طلاب

وجاءت نتائج الشطرنج طلاب كالتالي: «حصلت جامعة الجلالة على المركز الأول، وجاءت جامعة الدلتا التكنولوجية في المركز الثاني، وحصلت جامعة بني سويف الأهلية على المركز الثالث»، بينما جاءت نتائج الشطرنج طالبات كالتالي: «حصل على المركز الأول جامعة الجلالة، وجاءت جامعة الزقازيق الأهلية في المركز الثاني، ثم جامعة الدلتا التكنولوجية في المركز الثالث»، وجاءت نتيجة تنس طاولة طلاب كالتالي: «جامعة الجلالة في المركز الأول، ثم جامعة أسيوط الأهلية في المركز الثاني، تلتها جامعة المنوفية الأهلية في المركز الثالث»، وجاءت نتيجة تنس طاولة طالبات، كالتالي: «جامعة المنيا الأهلية في المركز الأول».

وجاءت نتيجة مسابقة النشاط العلمي والتكنولوجي كالتالي: «فازت جامعة الجلالة في مجال الإلكترونيات، وفازت جامعة طيبة التكنولوجية في المشروعات الصغيرة، وفازت جامعة الدلتا التكنولوجية في مجال الميكاترونيك، وفازت جامعة بني سويف التكنولوجية في مجال الابتكارات والاختراعات».

وحصل على المركز الأول في الغناء المنفرد كل من جامعات «المنصورة الأهلية، بنى سويف الأهلية، أسيوط الأهلية، والمركز الثاني كل من جامعات الجلالة الأهلية، المنيا الأهلية، الإسكندرية الأهلية، وجاء في المركز الثالث كل من جامعات طيبة التكنولوجية، المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، القاهرة الجديدة التكنولوجية».

وأفاد د. محمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن فعاليات هذا الأسبوع تُعد تتويجًا لاهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية، وكانت فرصة رائعة لتبادل الرؤى والخبرات بين الطلاب لتبادل وجهات النظر في كثير من الموضوعات، كما ساهم في زيادة حصيلة الوعي الثقافي لدى الشباب وإكسابهم المهارات القيادية، وبث روح الفريق والتعاون وتوثيق الروابط بين طلاب الجامعات بعضهم البعض، مشيدًا بالتعاون مع معهد إعداد القادة، في تنظيم هذا الاسبوع، من حيث الاستفادة من الانشطة المُشتركة لإعداد وتأهيل قادة المستقبل، في ضوء رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أكد د. كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أن أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية ضم 20 جامعة أهلية وتكنولوجية بحضور 600 طالب وطالبة، الذين يؤدون دورهم بمهارة فائقة، وبقدر كافٍ من تحمل المسئولية واتخاذ القرارات، موجهًا التحية والتقدير للطلاب على التمثيل والأداء المشرف خلال مشاركتهم في فعاليات الأسبوع، موضحًا سعي المعهد خلال هذا الأسبوع لتنمية روح الانتماء للطلاب، والعمل على تنمية الخبرات والمهارات ونشر الثقافات المختلفة لديهم، ودعم روح التعاون والتعارف والتقارب للطلاب جميعًا لغرض بناء الإنسان وتحقيق الخطة الاستراتيجية المصرية التي أساسها الشباب.