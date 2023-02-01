مراكز متقدمة لطلاب جامعة بنها الأهلية في أسبوع إعداد قادة الجامعات

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حصول طلاب جامعة بنها الأهلية على مراكز متقدمة خلال فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية الذي عقد في رحاب جامعة الجلالة بمشاركة 20 جامعة أهلية وتكنولوجية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مراكز في الموسيقى والرسم والتنس لجامعة بنها

حيث فاز الطالب يحيى هشام عبد العزيز، الفرقة الأولى بكلية الطب البشري بالمركز الثاني في مسابقة العزف الفردي، وفازت الطالبة منة الله هاني شاكر الفرقة الأولى بكلية الطب البشري بالمركز الثالث في التنس الأرضي، وفاز الطالب يوسف السيد محمد عبده الفرقة الأولى كلية الطب البشري بالمركز الثالث، في مسابقة الفنون التشكيلية مجال الرسم، كما فازت الجامعة بالمركز الرابع في كرة القدم الخماسية.

مشاركة طلاب جامعة بنها الأهلية

من جانبه قدم رئيس جامعة بنها التهنئة للطلاب، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على مشاركة طلاب جامعة بنها الأهلية، يأتي في إطار استراتيجية الجامعة المهتمة بصقل شخصية الطالب وبنائها على نحو متكامل يجمع بين المهارات العلمية والشخصية عن طريق تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية بكافة أشكالها الفردية والجماعية وبمختلف مجالاتها.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أن الجامعة لا تألو جهدا في اكتشاف الموهوبين والعمل على توفير بيئة مُحفزة للمبدعين والنوابغ، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالموهوبين ورعايتهم.

التهنئة للطلاب الفائزين وأعضاء هيئة التدريس

كما قدم التهنئة للطلاب الفائزين، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى المرافق لهم على مجهوداتهم العظيمة وحسن تمثيلهم للجامعة في المسابقة وجميع المحافل والمناسبات.

جدير بالذكر، أن أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية شارك فيه 700 طالب وطالبة من طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما تضمن الأسبوع أنشطة مختلفة منها النشاط الرياضي وكرة قدم خماسية، تنس طاولة التنس الأرضي، كما يضم النشاط الثقافي دوري المعلومات، والنشاط الاجتماعي من خلال مسابقة الشطرنج ومسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية، النشاط الفنى من خلال مسابقات الموسيقى ومسابقات الفنون التشكيلية، وأيضا النشاط العلمي والتكنولوجي.