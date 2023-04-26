أسعار السمك اليوم الأربعاء 26-4-2023 في الأسواق.. تراجع ملحوظ

تشهد أسعار السمك اليوم الأربعاء 26-4-2023 في الأسواق تراجعا ملحوظا، بسبب ضعف القوة الشرائية حاليا، خاصة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث شهدت الفترة الماضية إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على شراء الأسماك بمناسبة شم النسيم وعيد الفطر المبارك، وكان السمك البلطي والبوري والسبيط والجمبري والفيلية من الأنواع الأكثر مبيعا الفترة الماضية، حسب ما قاله أحمد فوزي، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار السمك البلطي

وأوضح فوزي، أنّ أسعار السمك اليوم الأربعاء 26-4-2023 في الأسواق تتراوح بين 69 و72 جنيها بالنسبة للسمك البلطي، كما يتراوح سعر فيليه البلطي بين 45 و195 جنيها، ويتراوح سعر قشر البياض بين 70 و100 جنيه.

أسعار الأسماك في مصر

وأضاف عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، أنّ سعر المكرونة السويسي يتراوح اليوم بين 65 و110 جنيهات، والثعابين بين 50 و220 جنيها، وسعر السبيط والكاليماري بين 120 و270 جنيها، والكابوريا بين 30 و125 جنيها، والجمبري بين 180 و240 جنيها، والسردين بين 35 و70 جنيها، والبوري بين 50 و65 جنيها.