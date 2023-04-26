أسعار البُن تتراجع من أعلى مستوى في 6 أشهر

تداولت عقود قهوة أرابيكا الآجلة في الولايات المتحدة بنحو 1.94 دولارًا للرطل، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في 6 أشهر عند 2.05 دولار في 18 أبريل الجاري، بسبب بعض عمليات جني الأرباح التي حفزها الارتفاع الأخير، وسط انخفاض المخزونات والمخاوف من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى الإضرار بالطلب على القهوة.

انخفاض مخزون القهوة أرابيكا

على جانب العرض، أظهرت أحدث البيانات انخفاض مخزونات قهوة أرابيكا التي رصدتها منظمة البن الدولية إلى أدنى مستوى في 4 أشهر عند 700.048 كيس، وتوقعت منظمة البن الدولية عام آخر من العجز القوي في المعروض في سوق البن، مع نقص 7.3 مليون كيس، ويرجع ذلك أساسًا إلى مشاكل محصول أرابيكا في أكبر منتج في أمريكا اللاتينية، فيما قال تجار إنّ الصادرات من مصادر رئيسية مثل البرازيل وكولومبيا آخذة في التراجع.

وتاريخيا، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.39 دولار للرطل في أبريل من عام 1977، ويُتوقع تداول القهوة عند 1.76 دولار للرطل بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2023)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم التداول عند 1.60 دولار للرطل في غضون 12 شهرًا.