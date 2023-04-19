أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في سوق العبور.. «عشان تاكلها في العيد»

أصدرت سوق العبور أسعار الأسماك، اليوم، ومنها سعر البلطي والبوري والجمبري، حيث يفضل البعض تناول الأسماك في الأيام الأولى لعيد الفطر المبارك بعد انقضاء شهر رمضان الكريم، حيث تناول اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور وفق الموقع الرسمي للسوق، على هذا النحو..

أسعار الأسماك اليوم

-كيلو بلطي 1 من سعر 73 إلى سعر 77 جنيها.

-كيلو بلطي 2 من سعر 70 إلى سعر 72 جنيها.

-كيلو بلطي أسواني من سعر 20 إلى سعر 50 جنيها.

- كيلو فيليه بلطي من سعر 40 إلى سعر 200 جنيه.

- كيلو قشر بياض من سعر 80 إلى سعر 120 جنيها.

- كيلو بياض أملس 1 (بلدى) من سعر 60 إلى سعر 100 جنيه.

- كيلو بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من سعر 30 الى سعر 50 جنيها.

- كيلو قراميط - شيلان من سعر 10 إلى سعر 20 جنيها.

-كيلو ثعابين من سعر 50 إلى سعر 250 جنيها.

- كيلو مكرونة خليجى من سعر 60 إلى سعر 76 جنيها.

- كيلو مكرونة سويسي من سعر 80 إلى سعر 110 جنيهات.

- كيلو برانيس إسكندراني من سعر 80 إلى سعر 110 جنيهات.

- كيلو مكرونة مجمدة من سعر 30 إلى سعر 50 جنيها.

- كيلو موسى من سعر 180 إلى سعر 280 جنيها.

- كيلو سبيط - كاليماري - سابيا من سعر 130 إلى سعر 250 جنيها.

- كيلو قرش من سعر 30 إلى سعر 50 جنيها.

كيلو حدادى من سعر 10 إلى سعر 20 جنيها.

سعر الكابوريا

- كيلو كابوريا من سعر 30 إلى سعر 110 جنيهات.

- كيلو مرجان 1 من سعر 60 إلى سعر 70 جنيها.

- كيلو مرجان 2من سعر 48 الى سعر 58 جنيها.

- كيلو مرجان مجمد من سعر 20 الى سعر 30 جنيها.

- كيلو بربون 1 من سعر 60 الى سعر 76 جنيها.

- كيلو بربون 2 من سعر 50 الى سعر 58 جنيها.

- كيلو بربون مجمد من سعر 25 الى سعر 35 جنيها.

- كيلو دنيس من سعر 100 الى سعر 160 جنيها.

- كيلو جمبري جامبو من سعر 380 الى سعر 470 جنيها.

- كيلو جمبري 1 من سعر 280 الى سعر 370 جنيها.

- كيلو جمبري 2 من سعر 180 الى سعر 270 جنيها.

- كيلو جمبري 2 مجمد من سعر 100 الى سعر 250 جنيها.

-كيلو جمبري 3 من سعر 70 الى سعر 170 جنيها.

- كيلو بوري 1 من سعر 80 الى سعر 110 جنيها.

- كيلو بوري 2 من سعر 50 الى سعر 70 جنيها.

- كيلو مازليا - كشر من سعر 30 الى سعر 50 جنيها.

- كيلو شعور من سعر 30 الى سعر 50 جنيها.

- كيلو وقار من سعر 80 الى سعر 120 جنيها.

- كيلو قاروص - لوت من سعر 60 الى سعر 140 جنيها.

- كيلو موزة من سعر 40 الى سعر 80 جنيها.

- كيلو باغة من سعر 10 الى سعر 30 جنيها.

- سعر كيلو سردين من سعر 35 الى سعر 75 جنيها.

- كيلو كسكمري من سعر 30 الى سعر 70 جنيها.

- كيلو سردين مجمد من سعر 30 الى سعر 60 جنيها.

- كيلو ماكريل مجمد من سعر 55 الى سعر 75 جنيها.