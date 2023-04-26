محافظ كفر الشيخ يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وتبدأ الامتحانات 29 أبريل الجاري وتنتهي 22 مايو المقبل، وستبدأ بأداء طلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي للمواد التي لا تضاف للمجموع «خارج المجموع»، يوم السبت المقبل، ويوم الثلاثاء 2 مايو المقبل، أما الصف الثاني الثانوي، يؤدي الطلاب المواد خارج المجموع يومي الأحد 30 أبريل الجاري، والأربعاء 3 مايو.

صفوف النقل

أما صفوف النقل للتعليم الابتدائي، تبدأ يوم الثلاثاء 2 مايو المقبل، بأداء طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات لمدة 3 أيام، الثلاثاء 2 مايو، والأربعاء 3 مايو، والسبت 6 مايو، على أن تبدأ امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي يوم الأحد 7 مايو، وتستمر حتى الخميس 11 من الشهر ذاته.

وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي، من الثلاثاء 9 مايو وتستمر حتى الأحد 14 من الشهر نفسه، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي، يوم الأربعاء 17 مايو وتستمر حتى الاثنين 22 مايو.

مواد الصف الأول والثاني الثانوي

أما امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للمواد داخل المجموع، تبدأ يوم السبت 6 مايو المقبل للصف الأول الثانوي، وتنتهي السبت 20 مايو، أما طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون الامتحانات بدءًا من يوم الأحد 7 مايو، حتى الأحد 21 مايو المقبل.