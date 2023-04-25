«إسكان كفر الشيخ» تتسلم 17 فدانا بمقلب قمامة لإقامة شقق لمحدودي الدخل

قال المهندس أحمد الشناوي، مدير مديرية الإسكان في محافظة كفر الشيخ، إن المديرية تسلمت 17 فدانا بأرض مقلب القمامة، بغرب مدينة كفر الشيخ، وذلك بهدف إقامة عليها عمارات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، في مرحلته الثانية.

2800 شقة سكنية جديدة

وأوضح مدير مديرية الإسكان لـ«الوطن»، أن هذه المساحة سيتم تقسيمها بشكل حضاري، وذلك من خلال إنشاء محلات تجارية، ومساحات خضراء، وطرق نموذجية، لافتاً إلى أن مساحة الشقة السكنية 90 متراً كاملة التشطيب، ويتسلمها المتقدمين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في كفر الشيخ، حيث يتم بناء 2800 شقة سكنية.

نقلة نوعية كبيرة

وأشار «الشناوي» إلى أن ما يتم تنفيذه ضمن أعمال إنشاء عمارات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي في محافظة كفر الشيخ يعد نقلة نوعية كبيرة وغير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يولي اهتماما كبيرا بالمواطنين البسطاء، ومحدودى الدخل، مشيراً أنه تم الانتهاء من بناء 1046 وحدة سكنية، وجاري الطرح والعمل في المرحلة الثانية لبناء 3 آلاف شقة سكنية.