«تموين كفر الشيخ» تحذر من أي تلاعب بالطحن والدش لمحصول القمح بغرض البيع

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، في محافظة كفر الشيخ، أن أي شخص سوف يطحن كميات من القمح موسم 2023 بغرض بيعها كدقيق والإتجار بها بطرق غير مشروعة، بهدف بيعها في السوق السوداء سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ومصادرة الكميات حال ضبطها.

منع بيع القمح المدشوش في الأسواق

وأوضح «حبيب»، لـ«الوطن»، أن أي شخص، أو تاجر، سوف يقوم أيضا بدش محصول القمح بهدف الإتجار بها كعلف للماشية والحيوانات، والقيام ببيعها بالأسواق أو المتاجر دون تصريح بمزاولة المهنة لبيع الحبوب، سوف يقع تحت طائلة القانون، ويعاقب علي ذلك، وتصادر الكمية المضبوطة.

استقبال القمح موسم 2023

وأشار أيضا إلى أننا نستقبل محصول القمح بعدد 22 شونة وهنجر موزعة علي نطاق محافظة كفر الشيخ، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد علي المزارعين حال تنقلهم بالمحصول، مشيراً أن محصول القمح في كفر الشيخ، هذا العام جيد للغاية، وتصل إنتاجية الفدان لنحو 18 أردب قمح.

وأشار إلى أن مساحة القمح المنزرع للعام الجاري 2023 على نطاق مراكز وقري محافظة كفر الشيخ، قد بلغ إجمالية 254 ألف فدان، حيث بدأ المزارعون الحصاد منذ 10 أيام.