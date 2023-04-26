"كونتكت للتمويل العقاري" ترفع سقف التمويل ومشروعات البناء لـ " 6 ملايين جنية وفترات سداد تصل لعشر سنوات " وتدرس التمويل العقاري للوحدات التجارية للأفراد

أعلنت شركة كونتكت للتمويل العقاري – ذراع التمويل العقاري لمجموعة شركات كونتكت المالية القابضة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية - عن زيادة تمويلاتها العقارية لتصل إلى 6 ملايين جنيه مصري وذلك لفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتلبية احتياجات العملاء وتوفير حلول مالية مبتكرة وملائمة لهم.

حلول تمويلية مبتكرة من "كونتكت " لسوق التمويل العقاري بالساحل والسخنة والمصايف

وتوفر شركة كونتكت المالية القابضة خدمات التمويل العقاري للأفراد مباشرة أومن خلال الشركات " المطورين العقاريين " ، وذلك بهدف تسهيل عملية الحصول على التمويل اللازم لشراء الوحدات العقارية وتمويل مشروعات البناء والتطوير العقاري.

وتتميز خدمات الشركة بتوفير السرعة في إصدار التمويل بكل يسر ، كما تتنوع فترات السداد لتتناسب مع احتياجات العملاء .

وشهدت الشركة نمو حجم التمويلات الجديدة بمعدل سنوي 88 % خلال عام 2022، مدفوعاً بتحسن عمليات التقديم وزيادة الإقبال على منتج التمويل العقاري طويل الأجل والممتد لـ " عشرسنوات " مما جعل كونتكت للتمويل العقاري تحتل مركز الصدارة بين الشركات في مبادرة التمويل العقاري بنهاية مارس 2023.

ومن جانب آخر، تقدم كونتكت حلول تمويلية مبتكرة لسوق التمويل العقاري والتقسيط في الساحل الشمالي والعين السخنة وأماكن المصايف بأعتبارها أحد الأسواق النابضة بالحياة ، والتي تشهد نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.

وذلك لتلبية الحاجة المتزايدة للتمويل العقاري والتقسيط في هذه المناطق ، ومن المتوقع أن تحظى هذه الحلول المبتكرة بإقبال كبير من قبل العملاء ، في تسهيل الحصول على التمويل العقاري ،لتوفير الوقت والجهد اللازمين للبحث عن الحلول المالية المناسبة.

وفي هذا السياق، قال أيمن حليم، العضو المنتدب لشركة كونتكت للتمويل العقاري، أننا ندرس في الفترة القادمة دخول التمويل العقاري للوحدات التجارية للأفراد لكي نصل إلى كل ما يحتاجه السوق والتوسع والتنوع لخدمة العميل .وأعلن حليم ، أن هناك طلب على تمويل الوحدات التجارية وأيضا الأدوات التي يمكن أن نحتاجها للدخول في هذا النوع من التمويل.

مشيراً إلي أن " كونتكت للتمويل العقاري " تولي أهمية كبري لتوظيف الكفاءات العالية والمتميزة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للعملاء ، من خلال فريق عمل مؤهل وذو خبرة عالية في هذا المجال.

ومن جانبه أشار سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، إلى ،أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية كونتكت لتعزيز مكانتها في سوق التمويل العقاري وزيادة حصتها السوقية، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.

وأكد زعتر على استمرار " كونتكت للتمويل العقاري " ذراع التمويل العقاري للمجموعة في تقديم خدمات متميزة وملائمة لعملاء المجموعة ،لتلبية تحديات سوق التمويل العقاري في مصر ، موضحاً : أن هذه الحلول المبتكرة تهدف إلي توفير أفضل خيارات التمويل لعملائنا .