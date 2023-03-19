قمة "ديلي نيوز ايجيبت" تكرم "كونتكت المالية القابضة" الأكثر تأثيرًا في نشاط التمويل الاستهلاكي

كرمت قمة "ديلي نيوز ايجيبت" في نسختها الأولى مجموعة كونتكت المالية القابضة الشركة الأكثر تأثيرًا في نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر وتسلم الجائزة عمرو رفعت نائب رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتمويل.وعقدت القمة برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة العامة لتنشيط السياحة منذ عدة أيام لإلقاء الضوء على عملية الإصلاح الاقتصادي والصفقات والأفكار والرؤى التي أحدثت فارقاً في كل المجالات، وكذلك تكريم الأشخاص والمؤسسات الأكثر تأثيراً في مصر خلال عام 2022-2023.

وعقب تسلم الجائزة قال عمرو رفعت ،نائب رئيس مجلس إدارة كونتكت للتمويل، "أن مجموعة كونتكت المالية القابضة تعد من أوائل اللاعبين في هذا القطاع منذ أكثر من 20عامًا، وتفردت بباقة متنوعة من الأنشطة التمويلية والتي تشمل تمويل السيارات والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين وغيرها من الخدمات التي تقدمها شركات المجموعة لقاعدة عريضة من العملاء، فضلاً عن أنها اللاعب الرئيسي في أسواق أدوات الدين الناشئة في مصر".

ومن جانبه أشار سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة إلى أن الخدمات التي تقدمها شركات المجموعة انعكست على نمو حجم المحفظة التمويلية للمجموعة بنسبة 44% خلال العام المنصرم، مقارنة بالعام الذي سبقه ، لتقفز التمويلات بنهاية 2022 إلى أكثر من 14.48 مليار جنيه، مقابل 10.31 مليار جنيه في 2021، وأشاد زعتر بهذا التكريم الذي يعد تتويج لمسيرة شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة مؤكداً أن هذا يدفع المجموعة بمختلف شركاتها للإبداع في تقديم خدمات تتناسب مع سوق التمويل في مصر لخدمة عملائها بمختلف شرائحهم وتنوعاتهم لمواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد المصري.