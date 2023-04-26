«شباب ورياضة الشرقية» تنظم احتفالية بمناسبة الذكرى الـ41 لتحرير سيناء

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنّ ذكرى تحرير أرض سيناء التي جسدت إرادة خير أجناد الأرض الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل استرداد جزء غالي وثمين من أرض الوطن، تعد ملحمة وطنية رائعة جسدت أروع معاني البطولة والتضحيات لأبطالنا من رجال القوات المسلحة، ومصدر فخر للأمة المصرية وعلامة فارقة في التاريخ المصري تتعلم منه الأجيال القادمة.

بث روح المنافسة الشريفة بين الشباب

وأشاد محافظ الشرقية بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية، وتشجيعهم على ممارسة مختلف الألعاب الرياضية والمشاركة في المسابقات الفنية والثقافية، لبث روح المنافسة الشريفة بينهم وصقل مهاراته ليصبحوا أفراد نافعين في المجتمع.

احتفالية بالذكرى الـ41 لعيد تحرير سيناء

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، نظمت المديرية، احتفالية بمركز شباب مدينة أبو كبير احتفالًا بالذكرى الـ41 لعيد تحرير سيناء، وامتنانًا وعرفانًا بما قدمه أبطال قواتنا المسلحة من أجل إعلاء كلمة الحق، مضحين في سبيل ذلك بأرواحهم ودمائهم الطاهرة في أروع صور العطاء في سبيل الله والوطن.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنّ الاحتفالية بدأت بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه إقامة مسابقة ثقافية وعلمية بين الحاضرين وتوزيع جوائز على الفائزين، وكذلك تقديم فقرات غنائية بقيادة المايسترو محمد السيد تضمنت اغاني وطنية وشبابية نالت استحسان الجميع، لافتاً إلى أنّ الاحتفالية اختتمت بتكريم عدد من الأعضاء الايتام بمركز الشباب لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم ورسم البسمة والسعادة علي وجوههم.