«الزراعة»: انطلاق قافلة بيطرية مجانية بمناسبة عيد تحرير سيناء

قال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه في إطار التوجيهات بضرورة التطوير المستمر للأداء داخل المعاهد البحثية، انطلقت اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام، القافلة البيطرية المجانية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين علي الثروة الحيوانية ومديرية الطب البيطري بشمال سيناء؛ لفحص وعلاج الإبل والأغنام والماعز والأبقار لجميع المربيين.

فحص وعلاج مجاني لجميع الإبل المشاركة بالمهرجان السنوي للهجن

وأوضح في بيان، أن القافلة تساهم في توفر الفحص البيطري والعلاج المجاني لجميع الإبل المشاركة في المهرجان السنوي للهجن بمحافظة شمال سيناء، الذي يقام لأول مرة بعد توقف لمدة 14 عاما، ويتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، لافتا إلى أن القافلة تأتي في إطار الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء وما تقدمه الدولة من دعم لقرى حياة كريمة.