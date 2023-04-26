«التنسيقية» تعقد ورشة عمل لمناقشة قانون الوصاية والمجلس الحسبي

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، ورشة عمل بعنوان «قانون الوصاية والمجلس الحسبي»، في إطار اهتمام التنسيقية بمناقشة أهم القضايا التي تهم الشارع المصري، والتي تم تناولها في دراما رمضان هذا العام.

ترتيب الوصاية والمجلس الحسبي أبرز المناقشات في الورشة

وتناقش ورشة التنسيقية عدة محاور، تتضمن رصد التحديات التي تواجه الأمهات والأطفال فيما يخص الولاية بجميع أشكالها والنتائج السلبية من ذلك، فضلا عن إلقاء نظرة حول التشريعات المنظمة لعمل المجلس الحسبي وترتيب الوصاية على الأطفال، ومناقشة علاقة النص الشرعي بالقانون الحالي، بهدف الخروج بتوصيات تشريعية وتنفيذية يمكن من خلالها مجابهة التحديات ونتائجها.

حضور ورشة التنسيقية

ويدير ورشة العمل، رحاب عبدالغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمرو عبد الباقي عضو التنسيقية.

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل دوري مع المتخصصين من جميع التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي تهم المواطن المصري.