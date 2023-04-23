ناقد فني عن مسلسل تحت الوصاية: «هيعيش كتير»

أشاد الناقد الفني أندرو محسن، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بمسلسل تحت الوصاية لمنى زكي، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

وكتب أندرو محسن: «محتار أكتب عن إيه ولا إيه في جمال مسلسل تحت الوصاية لمحمد شاكر خضير، باختصار كده ده أجمل مسلسل مصري أشوفه من ساعة هذا المساء لتامر محسن، دقة نادرًا ما بنشوفها، ووصول لدرجة تقترب من الكمال في كل عناصره، أنا من الاستمتاع برجع أشوف بعض المشاهد تاني بعد الحلقة ما تخلص».

وأضاف: «نادر جدًا إننا نشوف مسلسل فيه أفكار مهمة جدًا وحيوية عن مشاكل في المجتمع، ويعرضها بدون ما ينسى إنه مسلسل وإن الدراما هي الأساس فينجح في الاتنين مع بعض، ده مسلسل هيعيش كتير».

مسلسل تحت الوصاية

يذكر أن مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ودياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.