ناقد فني: منى زكي متوهجة في «تحت الوصاية» ومحمد رمضان زاد نضجا

أشاد الناقد الفني خالد محمود، بالموسم الدرامي الرمضاني لهذا العام، معتبرًا أنه كسر الحواجز بين أصحاب النظرات المتخصصة والجماهير، إذ ارتفع الحس الجماهيري بشكل كبير، وشهد تنوعا وفكرا كبيرا وتغير في المحتوى والأداء.

منى زكي نجحت في إشراك الجمهور داخل الشخصية والعمل

وقال الناقد الفني خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، إن الفنانة الكبيرة منى زكي في حالة توهج كبيرة هذا العام في ظل دورها الذي قدمته بمسلسل «تحت الوصايا»، ونجحت في إشراك الجمهور داخل الشخصية والعمل.

وأضاف: «تعبيرات منى زكي خطيرة وتقدم دور مهم، وأتمنى أن تنتقل هذه الحالة لباقي ممثلات مصر»، موضحا أن الطفل عمر الشريف موهوب جدًا «هيكسر الدنيا» وسيكون له مستقبل كبير.

حالة من التوهج في دراما رمضان هذا العام

وأشاد الناقد الفني بالرسالة التي قدمها مسلسل «تحت الوصايا» وأداء النجمة منى زكي، مضيفًا أنه جرى إنجازه باحترافية عالية، وقال إن هناك حالة من التوهج في دراما رمضان هذا العام.

مسلسل «تحت الوصايا» له ردود فعل كبيرة

وطالب الناقد الفني منى زكي بضرورة العودة مرة أخرى إلى السينما، في ظل أدائها القوي، موضحا أن مسلسل «تحت الوصايا» له ردود فعل كبيرة في ظل الحالة الإبداعية، وتمكن من تفجير نقاط مهمة حول تعديل بعض التشريعات.

وأعرب الناقد الفني عن سعادته بمسلسل «جعفر العمدة، وأداء المشاركين في العمل، وخاصة الفنان أحمد فهيم، قائلا إن مشهد اتهام جعفر العمدة لشقيقة سيد، بمثابة «ماتش تمثيلي صادق جدًا»، مضيفا أن الفنان محمد رمضان قدم أداء رائعا ودورا إنسانيا «لأول مرة نشاهد دموع محمد رمضان بهذا الشكل»، وواصل: «محمد رمضان ازداد نضجًا وفتح مساحة فنية وإبداعية لكل من حوله».