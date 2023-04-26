«الخارجية الصينية»: إجلاء رعايانا من السودان لا يزال جاريا

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن إجلاء رعاياها من السودان لا يزال جاريا، والعملية تتم بطريقة منظمة وآمنة.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بحسب الموقع الرسمي لشبكة سي جي تي إن الصينية ، أنه يتم إجلاء حوالي 800 مواطن صيني إلى الدول المجاورة للسودان عن طريق البحر وأكثر من 300 آخرين عن طريق البر.

إجلاء 800 مواطن صيني إلى الدول المجاورة للسودان عن طريق البحر

وقالت ماو إن السفارات والقنصليات الصينية في الدول المعنية أرسلت موظفين إلى الحدود لتقديم المساعدة فيما يتعلق بإجراءات الدخول وعمليات النقل التالية.

وكانت الصين قد أعلنت رسميا أمس الأول الاثنين إجلاء أول مجموعة من المواطنين الصينيين من السودان إلى دولة مجاورة وسط عملية متواصلة، لإبعاد شعبها عن الصراع المستمر في السودان.