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الصين: إجلاء معظم مواطنينا من السودان بسلام

كتب:

هانى حسن
09:50 ص | الثلاثاء 25 أبريل 2023
جانب من أحداث السودان

جانب من أحداث السودان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الخارجية الصينية، أعلنت اليوم الثلاثاء، إن معظم المواطنين الصينيين تم إجلاؤهم بأمان في مجموعات إلى الموانئ الحدودية للسودان.

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة، في إفادة صحفية دورية، إلى أن بكين لم تتلق أي تقارير عن سقوط ضحايا صينيين بالسودان حتى الآن.

التوصل إلى هدنة جديدة لوقف إطلاق النار في السودان

وفي سياق الأزمة، أعلن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، التوصل إلى هدنة جديدة لوقف إطلاق النار في السودان، تستمر 72 ساعة بدأت منتصف ليل 24 أبريل الجاري.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الجاري، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السوداني. 

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بقلم هانى حسن