دول العالم تجلي رعاياها من السودان.. وتنسيق مستمر مع مصر (فيديو)

في ظل الأوضاع التي يمر بها السودان تسارعت جهود الدول لإجلاء رعاياها من السودان بالتزامن مع تفاقم الأوضاع الميدانية والإنسانية، حيث بادرت مصر في إجلاء المواطنين المصريين المقيمين في السودان، ومنذ اليوم الأول لأحداث السودان أولت الدولة اهتماما كبيرا بملف عودة المصريين من السودان ولم تدخر جهدا في حماية أبنائها، وعملت بشكل وثيق من اجل ضمان آمن لنقل الرعايا المصريين وفق عملية تخطيط محكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء.

وتواصل مصر تقديم جهودها المتنوعة للمساعدة في إجلاء القادمين من السودان إلى معبر «أرقين»، والذي يمثل الخطوة الرئيسية نحو عودة المصريين والرعايا الأجانب إلى بلادهم.

والمعبر بجهتيه يشهد حركة ونشاطا كبيرين خلال الساعات الماضية، فمن ناحية استقبال القادمين إليه من الأراضي السودانية، أو من الناحية الأخرى حيث يتم تنظيم الحافلات التي ستقل المواطنين المصريين والرعايا الأجانب إلى وجهتهم، وهذه الحافلات تقوم بنقل القادمين إما إلى مطار أسوان للسفر إلى بلادهم أو إلى محطة القطارات.

كما يوجد تنسيقا بين السلطات المصرية والسودانية بشأن الكثافات والطاقة الاستيعابية للمعبر، إضافة إلى هناك عيادات متنقلة لخدمة القادمين عبر المعبر من السودان.

وزارة الخارجية تعلن إجلاء 1539 مصريا من السودان

وتواصل السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر فى الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، يواصلون جهودهم على مدار الساعة فى عملية إجلاء المواطنين، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مواطنا، بحسب أحدث بيان صادر عن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية.

دول أعلنت التنسيق مع مصر لإجلاء رعاياها من السودان

أعلن نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، أن بلاده تقوم بالتنسيق مع مصر لإجلاء المواطنين اليونانيين والقبارصة من السودان في الوقت المناسب.

وأوضح وزير الخارجية اليوناني، أن أثينا أرسلت طائرتين و30 من أفراد القوات الخاصة إلى مصر خلال عطلة نهاية الأسبوع، استعدادا لإجلاء 120 يونانيا وقبرصيا من الخرطوم، لجأ بعضهم إلى كنيسة الروم الأرثوذكس التاريخية في العاصمة السودانية، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

من جهته تلقى وزير الخارجية سامح شكري سلسلة اتصالات هاتفية من نظيره اليوناني حول تطورات الوضع في السودان، وملفات التعاون بين مصر واليونان.

تنسيق مستمر بين القاهرة وروما

في سياق متصل، كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إجلاء جميع مواطنيها الذين طلبوا مغادرة السودان، بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية، داعية إلى إنهاء الأزمة في السودان وضرورة بدء مفاوضات لإنهاء الأزمة الراهنة.

من جانبه ذكر وزير الخارجية الإيطالي، أنه سيجري إجلاء نحو 140 مواطنا إيطاليا من السودان، فضلا عن نحو 60 شخصا من دول أخرى.

إسلام أباد تشكر القاهرة على جهودها في إجلاء الرعايا الباكستانيين من السودان

في الوقت ذاته شكر رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، مصر على جهودها المبذولة لمساعدة بلاده في إجلاء الرعايا الباكستانيين من السودان، وأصدر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني بيانًا، يشرح خطة الطوارئ الحكومية الموجودة من أجل تحقيق الإجلاء الآمن لمواطني باكستان بعد تطورات الوضع في السودان.

السلطات الأوكرانية تؤكد إجلاء رعاياها من الخرطوم

أكدت السلطات الأوكرانية اتخاذ خطوات لإجلاء رعاياها من السودان، في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الأوكرانية الروسية للشهر الرابع عشر.

كما أن وزارة الخارجية وسفارة أوكرانيا في مصر ووكالات أخرى عملت على إجراءات فعالة لإجلاء الأوكرانيين الذين وجدوا أنفسهم في منطقة الاشتباكات بالسودان، كما تم التنسيق والعمل على إجلاء مواطنين من جورجيا وبيرو في نفس عملية إجلاء المواطنين الأوكرانيين.

وأوضح أوليج نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أمس، في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، أنه تم العمل على إجلاء نحو 138 مواطنا من السودان، بينهم 35 سيدة و12 طفلًا.

الولايات المتحدة تجلي رعاياها من السودان

أجلت قوات خاصة أمريكية جميع الموظفين الحكوميين الأمريكيين وعائلاتهم، إلى جانب عدد قليل من الدبلوماسيين من بعض الدول الأخرى، من سفارتها بالخرطوم السبت الماضي باستخدام طائرات هليكوبتر أقلعت من قاعدة في جيبوتي وتزودت بالوقود في إثيوبيا، ولم تتعرض تلك الطائرات لأي إطلاق نار أثناء الإجلاء.

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك الأحد الماضي، إن القوات المسلحة البريطانية نفذت عملية «إجلاء معقدة وسريعة» لجميع الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم من السودان.

فرنسا تجلي 388 شخصا من السودان إلى جيبوتي

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، إجلاء 388 شخصا من العاصمة السودانية الخرطوم، إلى جيبوتي منذ الأحد الماضي، وسط أعمال عنف تشهدها البلاد وخلفت أكثر من 420 قتيلا و3700 مصاب.

وذكر أحدث بيان للخارجية الفرنسية بشأن إجلاء الرعايا، أنه تم إجلاء 388 شخصا من حوالي 30 دولة، من بينها فرنسا، وأيضا من إفريقيا وأمريكا وآسيا، وتم نقلهم إلى جيبوتي على 4 دفعات ينفذها الجيش الفرنسي.

ألمانيا تنهي عملية إجلاء رعاياها من السودان

أعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان في بيان مشترك، أن ألمانيا ستنظم آخر رحلة إجلاء لها من السودان إلى الأردن مساء اليوم الثلاثاء، مع عدم وجود خطط لرحلات جوية أخرى من المنطقة في الوقت الحالي.

وأوضحت الوزارتان أن دولاً شريكة ستجلي المواطنين الألمان المتبقين في السودان في الأيام المقبلة، بحسب وكالة «رويترز».

وصول 91 سعوديا ورعايا 12 دولة من السودان إلى جدة

وصل 91 مواطنا سعوديا ونحو 66 شخصا من رعايا 12 دولة تم نقلهم بحرا من بورتسودان إلى جدة، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة السعودية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أن مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من السودان وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، مضيفة أن الرعايا الأجانب يمثلون 12 جنسية، من بينهم الكويت، وقطر، والإمارات، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو.

الأردن يجلي رعاياه ورعايا من سوريا وفلسطين والعراق

قال الأردن إن 4 طائرات تقل 343 شخصا بينهم أردنيون ومقيمون في الأراضي الفلسطينية والعراق وسوريا وألمانيا غادرت السودان.

وقالت السفارة الليبية في الخرطوم إن 83 ليبيًا بينهم دبلوماسيون وأسرهم وطلاب وموظفون في شركات طيران وبنوك وصلوا إلى بورتسودان ليسافروا منها إلى ليبيا.

وأفاد لبنان بأنه يعمل على إجلاء 51 مواطنًا من بورتسودان.

الهند ترسل سفينة إلى بورتسودان

وقالت الهند إنها أرسلت سفينة تابعة للقوات البحرية إلى بورتسودان وطائرتين عسكريتين إلى جدة في إطار استعداداتها، ونصحت مواطنيها بتفادي المخاطر غير الضرورية.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، تبلغها من سفيرة لبنان في السودان إجلاء 52 شخصا، الإثنين الماضي، من مدينة بورتسودان السودانية على متن سفينة للبحرية الملكية السعودية.

رئيس الوزراء الياباني: إجلاء جميع الرعايا الراغبين في مغادرة السودان

وأعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، أن جميع اليابانيين الراغبين في الإجلاء من الخرطوم غادروا الأراضي السودانية، نقلا عن وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأوضح كيشيدا في تصريحات صحفية، أنه بالإضافة إلى 45 شخصا من اليابانيين والأجانب غادروا السودان الليلة الماضية على متن طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، غادر اليوم ثمانية آخرون أيضا من اليابانيين والأجانب من قاعدة عسكرية شمالي الخرطوم بالتعاون مع الحكومة الفرنسية لتتم بذلك عملية الإجلاء بشكل كامل.

نيجيريا تطلب ممرا آمنا لإجلاء رعاياها

وقالت غانا وكينيا إنهما تعملان على مساعدة رعاياهما على مغادرة السودان، فيما أكدت نيجيريا أنها طلبت ممرا آمنا لإجلاء 5500 نيجيري معظمهم من الطلاب.