انطلاق اختبارات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي بمطروح

انطلقت، اليوم الأربعاء، اختبارات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، بمعاهد مطروح الأزهرية، وسط متابعات مكثفة من خلال لجنة النظام والمراقبة المسؤولة عن الامتحانات في مطروح.

متابعة امتحانات الابتدائي بأزهر مطروح

وتابع فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، مدير عام العلوم العربية والشرعية بمنطقة مطروح الأزهرية، عددًا من معاهد إدارة مطروح التعليمية، بينها معهد مطروح النموذجي، ومعهد الدكتور عبد الحليم محمود الأزهري، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على الإجراءات الأمنية ومناسبة الوزن النسبي للورقة الامتحانية مع محتوى المنهج، ومناسبتها لنواتج التعلم المستهدفة.

وأكد «أبو خزيمة» في بيان، خلال جولته التفقدية على أهمية اختبار المهام الأدائية في معاهد مطروح بوصفها وسيلة تقييم لأداء الطلاب، مشددًا على ضرورة تصحيح تلك المهام أولًا بأول وتجهيزها للرصد إلكترونيًا قبل بدء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

مهام اللغة العربية والتربية الإسلامية والعلوم

ويؤدي التلاميذ، المهام في اللغة العربية والتربية الإسلامية والعلوم والمهارات المهنية اعتبارًا من التاسعة صباحًا، حتى زمن الخروج على مدار ساعتين في الثانية عشرة ظهرًا.

وكانت منطقة مطروح الأزهرية، استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع المراحل التعليمية، عبر تجهيز جميع اللجان على مستوى المعاهد الأزهرية في مراكز ومدن المحافظة من الحمام شرقًا وحتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا.