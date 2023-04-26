ضمن احتفالاتها بعيدها القومى.. وزراء الرياضة والتنمية المحلية والتضامن والثقافة يشاركون فى ماراثون رياضى بقرية الروضة بشمال سيناء

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، فى احتفالات شمال سيناء بعيدها القومى بحضور كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ،ولفيف من السادة المسئولين، وشيوخ وعواقل قبائل سيناء وعدد من السادة النواب.

كان محافظ شمال سيناء فى استقبال السادة الوزراء عقب وصولهم صباح اليوم إلى قرية شهداء الروضة للمشاركة فى احتفالاتها بعيدها القومى، حيث بدأت فعاليات البرنامج بالاحتفال بأعياد تحرير سيناء وتفقد مركز شباب شهداء الروضة، وتنفيذ قافلة السعادة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والمشاركة فى ماراثون الرياضة من أجل التنمية ومبادرتى "أنت الأغلى وساند".

قدم وزراء الشباب والرياضة والتضامن والتنمية المحلية والثقافة التهنئة لأبناء شمال سيناء بمناسبة ذكرى أعياد تحرير سيناء تلك الذكرى العريقة التى استعادت مصر فيها أرض الفيروز ورمز السلام سيناء بعزيمة وقوة رجالها من القوات المسلحة المصرية وإرادة وحكمة قاداتها، متمنين أن يعود الله الأيام على مصر وقياداتها وشعبها بالخير والأمن والأمان عليها.

من جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بمشاركته فى الاحتفال بالعيد القومى لسيناء، ومشاركة الوزارة من خلال الإدارات المركزية المختلفة بتنفيذ باقة من المشروعات والبرامج فى مراكز شباب سيناء، وافتتاح أعمال التطوير التى لحقت بعدد من مراكز شباب المحافظة، ومعاينة الأنشطة المقامة بها على أرض الواقع.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن "سيناء" تشهد تطوراً وتنميةً شاملةً فى مختلف المجالات تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يولى بالغ الاهتمام بتلك البقعة الغالية من أرض مصر، مبيناً أن بفضل الله ورؤية القيادة السياسية الحكيمة استطاعت مصر التصدى لخطر الإرهاب الأسود الذى كان يمثل التحدى الأكبر فى سيناء، وأن الدولة مستمرة فى مواجهة تلك الظاهرة للقضاء عليها.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة:" إن وجود هذا العدد من الوزراء والمسؤولين اليوم على أرض سيناء الغالية ، هو دلالة واضحة على إصرار الدولة المصرية على مجابهة الإرهاب بالتنمية الشاملة المقدمة لأهالينا بسيناء بمختلف المجالات، ومنها المحور المعرفي الثقافي لبناء أجيال تُدرك قيمة الوطن وتؤصل قيم الانتماء والاعتزاز بمقدراته".

وثمن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدور الذي تقوم به مختلف الوزارات فى محافظة شمال سيناء، مشيرا إلى أن فاعليات احتفال المحافظة بعيدها القومي وذكري تحرير سيناء مستمرة حتي الخامس من مايو المقبل.أشار المحافظ الي افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع المصريين شكل عام والسيناويبن بشكل خاص.وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعًا وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء بهذه المناسبة، وقدم التحية لكل من سالت دماؤهم على أرض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين.

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ويقوم وزير الشباب والرياضة بزيارة محافظة شمال سيناء على مدار اليوم وغد الخميس وتشمل الزيارة المشاركة فى جلسة برلمانية ولقاء مجموعة من شباب سيناء أعضاء الكيانات الشبابية والهيئات البرلمانية وشباب الجامعات، وحضور فعاليات المهرجان الرياضي للجامعات والحفل الفنى لفرق مراكز الفنون والشعب الفنية لطلاب جامعة سيناء، وافتتاح الملعب الخماسي لنادى نجمة سيناء وتفقد أعمال تطوير ملعب ومضمار استاد العريش وأرض الجوالة والمعارض بالصالة المغطاة.