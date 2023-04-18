وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان حجم إنجاز الأعمال الإنشائية

تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موقع إنشاء مركز التنمية الشبابية بسخا شرق العاصمة، اليوم الثلاثاء، لمتابعة حجم الإنجاز وتطور الأعمال الإنشائية به ضمن جولة تفقدية تشهد افتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وتفقد المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

جاء ذلك، بحضور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

«صبحى»: مركز التنمية الشبابية بكفر الشيخ دليلاً جديداً على دعم الدولة المصرية للرياضة

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن مركز التنمية الشبابية بكفر الشيخ دليلاً جديداً على دعم الدولة المصرية للرياضة، إلى جانب كونه إضافة قوية لملاعب المحافظة فى ظل دعم القيادة السياسية للرياضة، لافتاً أن المركز مخطط له في مرحلة الإنشاء الأولى أن يضم حمام سباحة أوليمبي، وعدد 2 ملعب أكريليك متعدد الأغراض، ومضمار حول الملاعب، وملعبين كرة قدم نجيل صناعي، بالإضافة إلى إنشاء غرف تغيير ملابس للملاعب.

وأوضح «صبحى»، أن المستهدف خلال المرحلة الإنشائية الثانية بمركز التنمية الشبابية إنشاء غرف تغيير ملابس لحمام السباحة، وإنشاء مبنى للأنشطة، ومبنى قاعة الاحتفالات، وإنشاء چيم رياضي، وعدد 2 ملعب تنس أرضى، و2 ملعب بادل كورت، منوهاً أن الجهة المنفذة للمشروع هي هيئة الإنتاج الحربي.

«نور الدين»: إنشاء مركز التنمية الشبابية بتكلفة إجمالية 264 مليون جنيه

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن إنشاء مشروع مركز التنمية الشبابية، جاء بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من إنشاء مركز التنمية الشبابية تستغرق مدة زمنية 18 شهراً، والمرحلة الثانية 6 أشهر، بتكلفة إجمالية 264 مليون جنيه، ليكون منارة رياضية ومقصداً جديداً لأبناء المحافظة، لإعداد جيل من الرياضيين قادر على المنافسة على البطولات الدولية.

جدير بالذكر، أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تسلمت فى الرابع والعشرين من فبراير 2022، قطعة أرض مساحة خمسة أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بحي سخا لإقامة مركز التنمية الشبابية طبقاً لقرار محافظه كفر الشيخ رقم 1582 بتخصيص مساحة 5.35 فدان بحي سخا شرق مدينة كفر الشيخ والواردة ضمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 107 لسنة 2021، بإزالة صفة النفع العام، وإعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح محافظة كفر الشيخ لإقامة المركز.