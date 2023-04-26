وزير الشباب والرياضة يفتتح سباق الهجن بالعريش.. يستمر لمدة يومين

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنّ سباق الهجن سينطلق بالكيلو 17 غرب العريش اليوم.

وسيفتتح المهرجان اليوم، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، يرافقه وزير الثقافة، التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة السابق، والتعاون الدولي السابق، ومحافظي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والوادي الجديد، بجانب محافظ شمال سيناء.

سباق الهجن يستمر على مدار يومين

وأكد إيهاب بيتا مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، في بيان له، أنّ المهرجان يقام على مدار اليوم وغدًا، بمناسبة احتفال محافظة شمال سيناء بالعيد القومي وذكرى تحرير سيناء.

زيادة عدد الجِمال المشاركة في السباق

وأضاف مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه جرى زيادة الجِمال المشاركة إلى 800، وقد كانت العام الماضي 300 جمل فقط، وذلك بحضور عدد من الدول العربية منها السودان والمملكة العربية السعودية، والمحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، بينها مطروح والوادي الجديد.

وستقدم فرقة الفنون الشعبية، حفلًا على هامش السباق، وأيضًا عرضًا بمعرض الفنون الجميلة والتشكيلية بالمبنى الرئيسي.