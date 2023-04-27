محافظ مطروح: مدينة العلمين الجديدة أصبحت أيقونة لجذب السياح في الأعياد

«العلمين الجديدة» من أحد المدن الكبيرة التي تتبناها الدولة لجذب السكان إليها خلال السنوات المقبلة، إذ موقعها الاستراتيجي المتميز في الكيلو 115 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، من بينها جزء على البحر بطول 14 كيلومترا، ويطل على أجمل سواحل مصر على البحر المتوسط مباشرة، ويقبل عليها الزائرون في أسبوع العيد لزيارة المعالم السياحية المتميزة بها.

زيارة المصريين والسياح لمدينة العلمين الجديدة

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن» إن مدينة العلمين الجديدة أصبحت أيقونة لجذب الزائرين إليها من المصريين والسياح في العيد بجانب الأوقات الأخرى، لما تتميز به من مقومات وإمكانات غير متوافرة في أماكن أخرى، خاصة وأنها مدينة متكاملة بها الفنادق والمطاعم السياحية والمولات التجارية على البحر والممشى السياحي، والأبراج والتي يتوافد عليها الكثيرين لزيارتها والاستمتاع بأجمل الأجواء في فصل الربيع.

العلمين مدينة تجذب الزائرين

وأضاف أنها تتمتع بمكان فريد علي الساحل الشمالي ووجود أحياء متكاملة بها جميع الخدمات بجانب الجامعات الأهلية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبها جميع الكليات والأقسام المختلفة، كما يوجد بها المدينة التراثية والمدينة الصناعية والمناطق السكنية المتنوعة من إسكان متميز وإسكان سياحي واقتصادي بجانب الملاعب ودور السينما والأندية والأشجار وشبكة طرق وكباري على أعلى مستوى، ومن المخطط أن تستقبل المدينة 4 ملايين نسمة للإقامة بها طبقا لتخطيطها، وآلاف الزائرين في الأعياد والمناسبات وموسم الصيف وعلى مدار العام.

بينما قال صالح فتح الله مدير شركة رحلات سياحية، أنه جرى تنظيم رحلات في أسبوع العيد، وفي مختلف الأوقات للأسر لزيارة العلمين ومشاهدة المباني الجديدة بها خاصة الأرباج السياحية الشاهقة التي تتجاوز 40 طابقا، والبحيرات الجميلة، لذا شهدت المدينة إقبالا كبيرا من الزائرين.