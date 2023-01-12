تفاصيل مشروعات «الإسكان» في مدينة العلمين الجديدة (صور)

تقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح، بطول 48 كم من الطريق الدولي (الإسكندرية – مطروح)، على مساحة نحو 48 ألف.

ويتميز موقع مدينة العلمين الجديدة بإطلالته المميزة على البحر الأحمر بمسافة تمتد إلى 14 كم، وتحظى المدينة باهتمام كبير من الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات المختلفة في كافة القطاعات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل مشروعات «الإسكان» بمدينة العلمين الجديدة، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة العلمين الجديدة.

تفاصيل مشروعات «الإسكان» بمدينة العلمين الجديدة

- جارٍ الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجا بالمنطقة الشاطئية.

- جارٍ تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة الشاطئية.

- جرى الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة.

- تضم المنطقة الترفيهية جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.

- جرى الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي من الممشى السياحي، والذى يبلغ طوله 7 كم.

- جارٍ تنفيذ ممشى على البحيرة بالمنطقة خلف الأبراج السكنية.

- جارٍ أيضا تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- يشمل مشروع أبراج الداون تاون إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية.

- تضم منطقة الداون تاون، 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة.

- جارٍ تنفيذ 24 عمارة بالمرحلة الثانية من عمارات الداون تاون، بها 896 وحدة سكنية، وبلغت نسبة إنجازها 63%.

- جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات بالحي اللاتيني، بمساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق تضم وحدات سكنية، ومناطق خدمية متميزة.

تفاصيل المدينة التراثية

- جارٍ تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة.

- جارٍ تنفيذ كمبوند «مزارين» بمساحة 700 فدان، ويضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية (عمارات - فيلات - شاليهات).

- جرى تشغيل عدد من كليات جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا على مساحة 128 فدان.

- جرى الانتهاء من تنفيذ 45 عمارة سكنية (1080 وحدة سكنية) بالمرحلة الأولى في الإسكان المتميز.

- جارٍ تنفيذ 4096 وحدة سكنية (128 عمارة سكنية) بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط، وبلغت نسبة إنجازها 90%.