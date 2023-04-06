«الإسكان»: طرح أراضي بنشاط صناعي في العلمين الجديدة لأول مرة

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح قطعة أرض بنشاط صناعي هندسي بمساحة 37343 م2 بمدينة العلمين الجديدة بسعر 1375 جنيها للمتر، وذلك لأول مرة منذ إنشاء المدينة.

الإسكان تطرح أراضي للبيع بالعلمين الجديدة لأول مرة بنشاط صناعي

وحددت الخريطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تكون النسبة البنائية لا تزيد عن 65% من مساحة قطعة الأرض الصناعية، وبارتفاع كحد أقصى 15 مترا، مع الالتزام بجميع قيود ارتفاع القوات المسلحة، والحصول على موافقة الجهات المعنية وتكون المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة العلمين الجديدة.

وكشفت الخريطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مدة تنفيذ المشروع لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، ويكون نظام السداد عن طريق استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة قطعة الأرض، ليتم تسديد 10% والـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء على أن يتم التعامل بالسعر المعتمد للنشاط الصناعي.

كيفية سداد أقساط الأرض المتاحة للحجز

ويجري سداد باقي ثمن الأرض، طبقا للخريطة الاستثمارية، على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يبدأ سداد القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل من ترسي عليه قطعة الأرض، جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و5.0% مصاريف إدارية.

انتهاء مشروعات المرحلة الأولى بالعلمين الجديدة

كان المهندس وائل سمير رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أعلن انتهاء مشروعات المرحلة الأولى بالعلمين الجديدة، افتتاح عددا من المشروعات التنموية، للتيسير على المواطنين، وفي مقدمتها مشروعات الإسكان المتميز وسكن مصر، وعددا من مشروعات الطرق والمياه.