روسيا تحذر من التدخلات الخارجية في السودان

حذرت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا، من التدخلات الخارجية في السودان.

وشددت «إيفستينييفا» ـ حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الأربعاء ـ على أهمية عمل جميع الوسطاء بشكل موحد على تهدئة الأوضاع في السودان وعدم زج أجنداتهم الخاصة في هذا الصراع.

وأكدت الدبلوماسية الروسية تأييد بلادها للدول التي صرحت بعدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السودانية؛ لأن هذا من شأنه أن يحول البلاد إلى ميدان للصراعات الجيوسياسية، على حسب تعبيرها.