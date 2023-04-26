رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

روسيا تحذر من التدخلات الخارجية في السودان

كتب:

أ ش أ
06:24 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
شعار الأمم المتحدة

شعار الأمم المتحدة

حذرت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا، من التدخلات الخارجية في السودان.

وشددت «إيفستينييفا» ـ حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الأربعاء ـ على أهمية عمل جميع الوسطاء بشكل موحد على تهدئة الأوضاع في السودان وعدم زج أجنداتهم الخاصة في هذا الصراع.

وأكدت الدبلوماسية الروسية تأييد بلادها للدول التي صرحت بعدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السودانية؛ لأن هذا من شأنه أن يحول البلاد إلى ميدان للصراعات الجيوسياسية، على حسب تعبيرها.

اقرأ المزيد:

«روسيا اليوم» تبرز الجهود المصرية في ملف إجلاء رعايا الدول الأجنبية بالسودان

روسيا تعزي مصر في استشهاد مساعد ملحقها الإداري بالخرطوم

أزمة روسيا وأوكرانيا ترفع ميزانية الدفاع الأوروبية.. كم تبلغ الآن؟

«الزراعة»: استقبال شحنات قمح وذرة من روسيا خلال أيام العيد
بقلم أ ش أ