«الزراعة»: استقبال شحنات قمح وذرة من روسيا خلال أيام العيد

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، أن مفتشي الحجر فحصوا خلال أيام العيد، الصادرات والواردات الزراعية في جميع المواني والمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية.

استقبال مراكب قمح من روسيا

وأوضح أنّ ميناء دمياط البحري استقبل مراكب قمح من روسيا وذرة صفراء من أوكرانيا والأرجنتين، إضافة إلى مركب تفاح واردة من بولندا.

فحص جميع المراكب والشحنات المختلفة من الواردات الزراعية

تابع بأنّ ميناء الدخيلة استقبل مركب قمح واردة من روسيا إضافة إلى مركب ذرة صفراء واردة من رومانيا، وتم فحص جميع المراكب والشحنات المختلفة من الواردات الزراعية، تمهيدًا للإفراج عنهم حال مطابقتهم للتشريعات الحجرية المصرية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية من أجل توفير القمح التمويني والأعلاف اللازمة لتأمين تموين البلاد.

استمرار العمل في قطاعات الوزارة الخدمية خلال إجازة العيد

أشار إلى أنّ أقسام الصادر التابعة للحجر الزراعي بالمواني والمنافذ الجمركية، تفحص الشحنات المختلفة من الصادرات الزراعية على مدار الساعة خلال أيام عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أنّ ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل في قطاعات الوزارة الخدمية خلال إجازة عيد الفطر لخدمة المواطنين والمصدرين.