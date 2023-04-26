البورصة تربح 7 مليارات جنيه في أول جلسة تداول بعد إجازة عيد الفطر

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات التداول بعد إجازة عيد الفطر على تباين في أداء المؤشرات، محققة أرباحا سوقية 7 مليارات جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع 0.36%، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في ختام التعاملات بنسبة 0.36% إلى مستوى 17452.22 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.72% عند مستوى 3013.55 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.64%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.64%، مع بداية التعاملات عند مستوى 4578.64 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.81% عند مستوى 3087.53 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 2.03 مليار جنيه من خلال التداول على 445.9 مليون سهم عبر تنفيذ 71.890 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 7 مليارات جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، 7 مليارات جنيه في أول جلسة تداول بعد إجازة عيد الفطر، مسجلا في نهاية الجلسة 1.1 تريليون جنيه.