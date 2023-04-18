إجازة البورصة المصرية.. 5 أيام بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء

أعلنت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، موعد إجازة البورصة المصرية في عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، لتكون لمدة 5 أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023.

إجازة البورصة المصرية

وأشار بيان البورصة، اليوم الثلاثاء، أنَّ إجازة البورصة المصرية في عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، ستكون من يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 إلي يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023.

استئناف العمل بالبورصة المصرية

ووفقًا لبيان البورصة، سوف يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023.

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