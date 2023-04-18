رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إجازة البورصة المصرية.. 5 أيام بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء

كتب:

وليد عبد السلام
12:45 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

أعلنت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، موعد إجازة البورصة المصرية في عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، لتكون لمدة 5 أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023.

إجازة البورصة المصرية

وأشار بيان البورصة، اليوم الثلاثاء، أنَّ إجازة البورصة المصرية في عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، ستكون من يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 إلي يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023.

استئناف العمل بالبورصة المصرية

ووفقًا لبيان البورصة، سوف يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023.

وتؤكّد البورصة المصرية، حرصها الكامل على إتاحة كافة المعلومات لكل أطراف السوق ولكل الجهات الإعلامية، وتهيب بالجميع عدم الانسياق خلف أي شائعات أو أخبار مغلوطة.

اقرأ المزيد:

البورصة المصرية: لا نتدخل في تسعير الأوراق المالية

أخبار البورصة المصرية.. مكاسب سوقية 32 مليار جنيه في ختام التعاملات

البورصة المصرية تجتمع مع أطراف السوق كافة لتفعيل الضوابط الجديدة للشراء

أخبار البورصة المصرية.. تباين أداء المؤشرات في بداية التداولات

أخبار البورصة المصرية.. 7 مليارات جنيه مكاسب سوقية في بداية التداولات

أخبار البورصة المصرية.. المؤشر الثلاثيني يغلق على ارتفاع
بقلم وليد عبد السلام